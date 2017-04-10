2017教育部技專校院數位信號處理創思設計競賽 龍華科大獲綠能與控制組第一名



(中央社訊息服務20170410 11:00:18)龍華科技大學電子工程系學生蔡欣翰與陳兆惟，日前參加第12屆教育部技專校院數位信號處理創思設計競賽，以「迷宮機器人、運動控制與路徑規劃之設計與實作」作品，擊敗眾多好手，最後榮獲綠能與控制應用組第一名佳績。



「2017年第12屆教育部技專校院數位信號處理創思設計競賽」， 區分為「軟體與嵌入式平台應用組」、「綠能與控制應用組」、「健康照護應用組」、「瑞薩數位訊號處理器應用組」及「E.Microchip數位訊號處理器應用組」等五項，總共有15所科技大學，計65支隊伍進入決賽。



龍華科大由電子系蘇景暉老師帶領蔡欣翰以及陳兆惟兩位選手，以「迷宮機器人、運動控制與路徑規劃之設計與實作」作品，參加「綠能與控制應用組」競賽。該項作品是整合數位訊號處理晶片，應用感測器融合技術、洪水演算法設計以及體積縮小化的創新特性，並成功展現在所研製的迷宮機器人上，獲得評審一致好評，最後擊敗眾多好手，榮獲綠能與控制應用組第一名佳績，並獲頒四萬元獎金肯定。



蘇景暉說，本項作品是總結過去二年該校電子工程系嵌入式控制系統實驗室在電腦鼠走迷宮競賽中的幾項重要成果，團隊運用「時間導向迷宮演算法」、「吸地風扇架構」、「觀測器/卡爾曼濾波器技術」等專業技術，據以設計一款性價比優異的教學用電腦鼠，希望藉由此次的參賽得到肯定，以加速推廣輪型機器人的學習。此外，在競賽過程中，能與各校的選手進行觀念與技術上的交流，也是此次競賽的重要收穫。 龍華科大校長葛自祥除恭喜獲獎師生的優異表現外，並指出，該校電子系所多年來致力推展機器人應用技術研究創新，實力已廣受國內外肯定。包括2017及2016 年連續2年囊括APEC電腦鼠競賽冠亞軍四大獎、2016及2015年連續2年包辦全日本電腦鼠國際競賽古典電腦鼠走迷宮冠軍、2016亞洲智慧型機器人大賽抱回8金2銀5銅、2015亞洲智慧型機器人運動競技大賽榮獲2金1銀、2014人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人國內及國際邀請賽第一名等亮眼表現，也讓龍華科大的研發能量再度發光。



訊息來源：龍華科技大學



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