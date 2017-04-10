美西國際安全科技展隆重登場 臺灣館受買主青睞



(中央社訊息服務20170410 10:59:39)「2017年美西國際安全科技展(ISC West 2017)」4月5日於拉斯維加斯金沙展覽暨會議中心(Sands Expo and Convention Center)開展，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的臺灣參展團，以國家館形式帶領17家廠商參與展出，使用2,000平方英呎，展出包括智慧居家系統、防盜系統、防災設備、智慧型大樓系統、門禁安全管制、護士呼叫系統以及攝影機、監控錄影機、數位影音監控等各項安控相關軟硬體產品及組件。



該展為美洲地區最具規模的安全器材專業展，對於安控產業發展動向具有風向指標意義。主辦單位表示，今年有來自全球各地超過1,000家安控產業廠商參展，其中新廠商逾200家，預估3天展期將吸引超過30,000名專業買主蒞臨參觀採購。臺灣總計45家廠商參展，除外貿協會組團參展外，另有28家廠商自行獨立參展或與美國當地合作夥伴共同展出。



臺灣安全監控相關產品有國內紮實的科技基礎作為後盾，產品品質優良，臺灣館廠商產品受到買主關注。其中訊鼎電子擁有自有品牌EnConn，透過該公司生產EoC設備與網路延長器，不需更換既有線材，類比攝影機即可升級到IP，更符合使用者經濟效益。



而隨著物聯網發展趨勢，傳統家用安全邁入雲端整合，與智慧聯網、自動控制技術聯動，首度參展的台灣精品廠商金智洋科技及云辰電子均推出智慧家庭解決方案，擁有防盗、防災、節能、環境控制、居家健康管理及影像監控等功能，使用者能輕鬆的遠端遙控及進行帳號管理並可收到及時訊息及警報通知，吸引買主駐足洽詢。



美國是世界最大的安防市場，约占全球市場規模的30%。由於美國對國土安全重視程度的提升，以及加L反恐的需要，美國安防市場仍處於穩定成長態勢。Freedonia Group的研究指出，美國安全設備市場每年約以6.3%的速度成長，估計2016年可達199億美元。



外貿協會每年辦理多項海外參展活動，為持續協助安控業者拓銷全球市場，2017年除美西國際安全科技展外，亦將組團參加「英國國際安全科技展(IFSEC)」(6月)及「中國國際公共安全博覽會（CPSE）」(10月)，詳情請洽活動網頁：http://mk.taiwantrade.com.tw。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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