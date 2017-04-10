臺灣食品印尼登場 南向爭取東協最大經濟體商機



(中央社訊息服務20170410 10:56:52)為協助臺灣食品業者南向開拓印尼市場，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行籌組「2017年雅加達國際食品展（Food & Hotel Indonesia）」臺灣館，並首度設置手搖飲整合行銷形象區，結合臺灣手搖飲產業自食品原物料、機器設備，至顧問服務的完整產業鏈特性，及手搖飲在當地市場風行潮流，提供國際買主一站式購足的服務。



貿協表示，臺灣館展出規模303平方公尺，計有好帝一、大安工研、龍口、老楊食品、小磨坊等27家業者。此次參展廠商近半具有清真認證，超過八成具有國際食品認證，特色產品更包含所長茶葉蛋、牛頭牌沙茶醬、小磨坊蔥蒜風味油、珍苑牛肉麵、餐御宴有機餅乾，以及適合當地熱帶氣候的穀盛、十全、大安工研果醋飲、茂霖、穀福、承恩手搖飲相關產品及久沅冰淇淋，陣容堅強。展覽首日(4月5日)，我國駐印尼台北經濟貿易代表處陳忠大使與經濟組蔡京樺秘書在雅加達台灣貿易中心廖俊生主任的陪同下，至臺灣館為臺灣參展廠商加油打氣。



首次拓銷印尼市場的冰淇淋廠商久沅，經營中國大陸市場多年，為響應新南向政策，並補足中國大陸市場入秋後的冰淇淋淡季需求，本次參展開發印尼市場，展出具專利脫模技術的2.5D立體雕花冰淇淋，其研發之新產品造型小巧精緻且隨不同水果口味呈現繽紛色彩，適合作為餐廳甜點，並具備清真認證，開展首日即吸引包含韓國、印尼等國10家買主前來洽談。



來自新竹成立超過50年、具備清真認證的參展商十全特好，今年為第二次參加雅加達國際食品展，雖在印尼通路已有果醋飲上架銷售，但看好印尼廣大之人口市場，今年再次參展開發業務用之果醋飲市場，並持續拓銷該公司在台灣位居龍頭的味噌產品，開展首日上午即與6位買主進行洽談。



雅加達國際食品展為印尼當地最具國際化之專業性食品大展，每二年舉行一次，本屆展覽共有來自新加坡、韓國、美國、比利時、澳洲等47國、超過1,500家參展廠商，展出包含食品、飲料、飯店及餐飲設備、食品機械等等產品，規模達3萬7千平方公尺。



根據統計，去(105)年我國主力農產食品出口至印尼金額為8,358萬美元，較去年成長7.7%，為我國主力農產食品第11大出口國，出口產品以水產品、食物調製品、醬油、砂糖製品、樹薯粉、茶葉及穀類調製品為主。印尼人口高達2億5千萬人，是全球人口排名第四及全球穆斯林人口排名第一的國家，更是東協十國中最大之經濟體，看好印尼人口紅利，及中產階級勇於消費的特性，當地市場開發性具相當潛力。



印尼人口約2億5千萬人， 其中87%的人口信仰伊斯蘭教，換言之，穆斯林人口即達2億人，是世界穆斯林人口最多的國家。由於穆斯林食用之產品必須符合伊斯蘭教義，因此具有清真認證的食品更能獲得印尼消費者的認同。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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