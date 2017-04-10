2017年COMPUTEX歡迎韓商來臺鏈結全球科技生態系



(中央社訊息服務20170410 10:56:01)距離台北國際電腦展（COMPUTEX）開展倒數兩個月，主辦單位外貿協會日前於韓國首爾舉辦COMPUTEX 2017記者會，大力推廣臺灣資通訊產業的創新與轉型，同時也向韓國媒體預告今年電腦展策展規劃及科技新趨勢。



貿協表示，韓國是COMPUTEX的重要參展國之一，2016年共有23家韓商參展，逾2,800名韓國專業買主及參觀者參訪，為COMPUTEX前五大夥伴國。昨（6）日由外貿協會展覽業務處處長康益智領軍，在首爾辦理COMPUTEX 2017記者會造勢，共吸引20位媒體代表參加，包括Ecnomic Review、IT Chosun、IT DongA、Asia Economy Daily、Bloter等知名媒體，駐韓國代表處經濟組組長林春壽亦與會力挺臺灣ICT產業和展會。



康益智表示，今年COMPUTEX定位為「建構全球科技生態系」(Building Global Technology Ecosystems)，將聚焦人工智慧與機器人、創新與新創、物聯網應用、商業解決方案及電競與虛擬實境等五大主題，參展商逾1,600家、使用5,010個攤位，同時將聚焦4大特色展區:1.「SmarTEX」物聯網專區，將展出安全監控、智慧居家與娛樂、智慧穿戴、車聯網及車用電子及智慧科技解決方案五大物聯網應用，集結國內外近130家系統整合企業一同呈現未來商務及生活面貌；



2. 「InnoVEX」創新與新創主題展區，預估將匯集來自20國230家新創公司及團隊；



3.「Gaming & VR」將展示電競筆電、電競桌機、顯示卡及電競周邊產品等潮流前端電競效能極限產品，同時也將帶來虛擬實境多元的震撼體驗;



4.「iStyle」為Apple MFi 產品示範區，將展示兼具設計感及品質的Apple 授權認證MFi週邊商品，繼2016年首度推出獲熱烈迴響後，今年更擴大展區規模。



該展重要參展商則包含：Acer、Asus、BenQ、Dell、Delta、Microsoft、Cooler Master、Edimax、Gigabyte、Intel、Micronics、Microsoft、MSI、NTT、NVIDIA、Socionext、Supermicro、Tesla、Thermaltake、瑞昱半導體、海信等。



記者會亦邀請到韓國大廠Micronics PSU事業部經理Peter Joo，以COMPUTEX參展見證人的角度，與現場媒體分享韓國廠商參展的效益及展望。去年Micronics首次參展，透過COMPUTEX順利打開其他亞洲市場，今年更會增加六倍的規模擴大參展。



此外，記者會也邀請去年InnoVEX韓國新創參展商IAMCOMPANY的CEO Ryan Chung，分享臺韓的新創環境及該公司在臺灣的發展，並分享去年參展後成功與鴻海等大型企業洽談，以及與臺北市和高雄市政府合作，引起媒體高度興趣。



2016年韓國與臺灣的雙邊貿易總額達270億美元，韓國為我國第五大貿易夥伴國，而貿易貨品類別中，資通訊產業占總貿易額達60%，顯見兩國資通訊產業合作密切的程度和深度。根據Statista統計，2016年韓國ICT市場產值高達3,900億美元，實為我國資通訊產業加深布局和策略合作的對象。另外，兩國在各個ICT發展指數或創新調查中幾乎都名列前茅，雙方的政策計畫及執行作法都值得互相分享和交流。



2017年COMPUTEX將於5月30日至6月3日展出，其中位於世貿三館的創新與新創展區InnoVEX展期為5月30日至6月1日，國際買主線上預先登錄現正熱烈進行中，更多詳情請參考展覽官方網站www.ComputexTaipei.com.tw。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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