教部鄭乃文司長蒞龍華科大演講 分享學務工作經驗與挑戰



(中央社訊息服務20170410 10:38:12)龍華科技大學日前舉辦導師知能研習，邀請教育部學生事務與特殊教育司鄭乃文司長蒞校演講，鄭司長以自身經驗，分享當前學務工作的挑戰與因應，他並期勉在座的導師與學輔人員，教育工作者一定要抱持著宗教家的情懷，以慈悲心及同理心的角度來看待事情，只要觀念轉變，態度亦隨之轉變；而讓學生儘量參與校園民主的成功經驗，他就會更從容自信地面對社會各項挑戰。 鄭乃文司長首先表示，學務特教司的核心工作，是培養學生尊重、包容及正向的價值觀。面對當前S世代（Screen Generation），這群從智慧型手機、平板電腦，由「螢幕」陪伴長大的孩子，他們與人溝通的模式，不再是面對面交談而已，「即時通」等網路社群，已成為對外溝通的主要媒介，也因此對校園傳統的學務輔導造成衝擊。 鄭乃文說，由於S世代極容易從網路上獲得大量資訊，因此他們的年紀雖輕，卻不代表就是年幼無知，反而在某些議題上，他的資訊與知識更為豐沛，也因此傳統由師長上對下的教育方式，必須跟著轉變。而國家教育權相對於學生學習權，更因為不同世代的觀念轉變來因應調整。 他認為，教育是以學生為核心，任何作為都必須以學生為依歸，面對現今校園的四化－民主化、法治化、多元化及國際化，教育工作者要更懂得包容溝通，鼓勵學生參與校園事務、保障學生受教權益、尊重性別差異及文化衝突，許多看似棘手的問題，處理就能迎刃而解。 鄭乃文指出，學務輔導工作是關注學生的需求，而非輔導專業的競技賽，因此需要導師、輔導老師、專業諮商人員及教官，共同發揮角色功能，進行跨領域的尊重與合作，而法令則應該是協助學校推動學務事務及解決問題的依據及程序，並非綁手綁腳的有字天書。 鄭司長最後強調，友善的校園文化是學校永續經營的基礎，學務輔導工作需要全體教職員的支持與協助，教育工作者一定要抱持著宗教家的情懷，以慈悲心及同理心的角度來看待事情，只要觀念轉變，態度亦可以隨之轉變。 演講結束後，龍華科大葛自祥校長也代表學校致贈鄭司長感謝狀及吉祥物－龍寶寶公仔，也感謝全體導師對於學務工作的辛勞，葛校長並期勉與會人員，扮演好自身的角色，只要每位同仁多付出一分關懷，相信學生一定能夠感受得到，共同為培養學校優良校風，進而為社會培育優質人才而努力。



訊息來源：龍華科技大學



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