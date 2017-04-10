暨大12日學生餐廳前廣場 舉辦「2017風雲暨會 就業博覽會」



(中央社訊息服務20170410 10:37:13)人才是企業發展的最重要資本，為了讓企業能順利深入校園徵聘優秀人才，並讓大埔里地區民眾共同參與徵才盛會，勞動部勞動力發展署中彰投分署與國立暨南國際大學，將於4月12日上午10時在暨大學生餐廳前廣場共同辦理「2017風雲暨會 就業博覽會」。



本次就業博覽會預計有：上銀科技、宏全國際公司、寶成國際集團、鹿港永樂酒店、家樂福及愚人之友基金會等30餘家知名廠商共襄盛舉，現場將提供數百個工作職缺，歡迎在校學生、校友及大埔里地區待業人士踴躍參加。 本次暨大就業博覽會以創意思維，秉持服務企業、幫助同學的理念，結合電子與平面媒體、網路宣傳行銷等方式，期能創造校園徵才活動最大的附加價值及經濟效益，並能達到適才適所、產學雙贏之效果。



暨大建議參與博覽會者，應廣泛投遞履歷，爭取更多的面試機會，「先求有，再求好」，並能放低身段、腳踏實地，就有機會順利就業。另為提高活動當日現場錄取率，校方同時呼籲應徵者應事先作好功課，了解打算應徵企業之文化、制度福利及工作內容等，並詳加準備履歷自傳等相關資料；活動當天的衣著打扮及應對態度也需得體有禮，才能幫助自己找到適合的工作。預祝當日求職同學與民眾，均能如願找到好工作。



訊息來源：國立暨南國際大學



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