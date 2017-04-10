新世代台商逐鹿全球：新南向大作戰 勤業眾信：「錢」進東協 六大投資要素最為關鍵



(中央社訊息服務20170410 10:21:35)川普新政，貿易保護主義抬頭，加以兩岸關係短期間無法解套，未來新南向「定點」築巢更顯重要。中華談判管理學會攜手越南台灣企業家聯誼會、台大全球品牌與行銷研究中心、中華民國對外貿易發展協會、勤業眾信聯合會計師事務所與台灣商業聯合總會，共同舉辦「新世代台商逐鹿全球：新南向大戰略」研討會，解析台商如何規避風險與佈局新南向，如何運用政府資源拓展海外市場，以及如何與新南向國家建立與發展全方位夥伴關係。



台大全球品牌與行銷研究中心主任任立中開場致詞時指出，台灣有許多品質優良的企業，譽有「隱形冠軍」的美名，鼓勵企業應退去「隱形斗篷」，積極展現品牌價值。勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長施景彬與稅務部會計師廖哲莉，分別主持「世界台商座談會（二）：金融串鏈與國際市場拓展」，與主講「南向稅務及投資新發展」議題。



施景彬表示，此次論壇不僅可以藉由企業家及高階經理人的分享，了解企業在新南向國家的投資概況。同時，以駐外單位及輔導機構的角度剖析新南向政策，進一步建議企業如何安排較佳的資金規劃，或是如何加強「國家隊」的實力，作好金融串聯及國際布局。



》掌握六大投資關鍵 助「錢」進東協一臂之力



根據勤業眾信「2016全球製造業競爭力指標」調查報告，在人口紅利、製造能力強與經濟和市場成長快速的條件加持下，東協富含的潛在商機的市場「處女地」，吸引企業前往投資及設廠。東協雖試圖創造單一市場，但每個國家的稅制、匯率、利率、文化等仍不盡相同。因此，廖哲莉提醒，前進東協前最需掌握的六大關鍵為：「地點、租稅優惠、投資架構、資本投入方式、資本額與當地投資法令限制」。



廖哲莉說，考慮前往東協各國投資者，首先應考量投資標的「地點」的文化風情和政治穩定度（例如是否有排華事件）；也應了解租稅抵減要件、租稅減免地區和產業，及東協產製品關稅減免等「租稅優惠」；設計「投資架構」時，應考量法令是否允許外商直接持有、未來是否可直接或間接持有標的公司，以及是否有租稅協定。



至於「資本投入方式」的部分，廖哲莉指出，可以自有資金、機器設備或借貸注資。若投資標的地區無債股比的限制，可考慮採取借貸的方式，並藉以擁有降低課稅所得、具撤資基礎等優勢；此外，除了須注入法定最低「資本額」外，也應將產業特性一併納入考量，注入最低資本額。最後，事前應對「當地投資法令限制」進行全面性了解，留意風險、盈餘匯出課稅方式，避免因不諳法令而遭補稅或其他罰則。



至於，已經在東協各國展開投資的族群，廖哲莉表示，目前東協各國整體稅率不算高，所得稅率從17%到30%不等，為吸引外資東協各國不斷調整差異化大的租稅制度，並開放多樣性租稅獎勵及投資方案。其中，馬來西亞及泰國等國，經濟發展程度較高且租稅體制較完善，已於2015年修訂其租稅獎勵政策；新加坡為了吸引企業設立研發中心，提供一條龍式設廠服務，並給予租稅優惠；緬甸則修改外商投資法，以提供外商更多豁免方案。建議企業應持續關注法令變化，及當地稅務機關實務稽徵現況，並適當尋求外部專家協助，以免因小失大。



最後，廖哲莉表示，隨著電商崛起，經濟合作暨發展組織（OECD）要求電商需於當地進行稅籍登記。目前，東協跨境電商雖處於發展初期階段，各國尚未訂定專門法規，而是根據當地企業所得稅，作為主要課稅依據。然而，研究指出未來東協電商成長率高達25%，提醒相關企業應持續關注稅制進化的情形。



》串鏈資源拓展市場 解析進軍國際Know-how



卜蜂集團董事長鄭武樾表示，根據卜蜂前進泰國數十年經驗，新南向政策是對的政策。泰國擁六千萬人口、每年旅遊人口達三千萬，在地理位置佳的情況下，可謂為「東協重心」，建議政府和企業應積極培養人才，將人才視為「事業之本」，群策群力訂定市場定位與投資方向，並串接整體產業鏈團隊，行銷全世界。



台灣櫻花公司資深經理王伯華表示，櫻花長期致力推廣品牌，在人力、財力、時間與團隊共識，進行長期投資計畫，逐步將事業版圖拓展至越南、緬甸，並積極布局印尼與菲律賓市場。以進軍緬甸為例，由於同業競爭者眾，櫻花採取強化品牌行銷的策略，主打品牌和產品「差異化」，並與優質代理商合作，因此，認定前進東協「找到對的夥伴（Partner）最重要」。



康揚公司行銷長鄭長銓指出，康揚行動輔具從30年前即以自有品牌開始成長，目前東協合作範圍遍布新、馬、泰、印、菲等國。然而，近幾年隨著中國大陸行動輔具業者，也進入東協市場競爭，在價格優勢的狀況下，康揚特別自行銷面著手去深耕品牌，希望讓當地消費者了解康揚與中國產品有所區隔。



前中華民國駐印尼大使張良任則以駐外單位的角度表示，現實的外交困境也是台灣投資者進入新南向市場的挑戰。在台印關係友好之際，中國大陸一樣積極經營與印尼的關係，因此，要持續維持兩邊的友好的平衡相當不易；加上東協十國的政治結構、種族、宗教、歷史等因素都不同，新南向政策成功的困難度非常高。因此，建議投資者應從該國的文化及社會本質開始思考策略。



他以印尼為例提到，在東協經濟體中，印尼地大、天然資源多，其經濟規模占了東協經濟的一半。且長遠來看，印尼國內政治情勢安定，因此，是個投資環境不錯的選擇，值得發展。



中國輸出入銀行副總經理廖政聰表示，秉持新南向政策的核心理念「長期耕耘，多元開發」，建議業者在順應潮流往南向發展之際，同時正面思考新南向可以發展的方向，在充足準備之後再繼續往前。因此，業者應結合可利用的政府資源，讓自己在南向發展的路上更加順暢。



貿協行銷諮詢中心副主任陳廣哲認為，東協國家擁有穩定的總體經濟情況、人口紅利與內需市場龐大的三大優勢，而「東協五國」印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞，為較適合台商發展的地區。在新南向政策驅動下，政府於觀光、經濟、文化、投資、教育、醫療與人才培育全面推動。建議企業除了善用東協天然與人力資源外，與當地市場合作行銷（Marketing）策略才是王道。



》藉助數位轉型契機 帶動前進南向商機



IDC國際數據資訊有限公司台灣區行銷暨業務總監盧育巡，也以「數位轉型帶動的新南向商機」為題，主講資通訊產業目前在東協國家發展的概況，藉以說明新南向的商機何在。



盧育巡指出，需要知道錢花在哪裡，才知道商機在哪裡。「數位轉型」意味著未來資通訊的應用在不同行業都用得到，因此，各行各業皆需要接受數位轉型的趨勢，而當東協國家對技術有升級需求以接軌國際趨勢，便產生商機。根據IDC調查，東協六國（越菲馬印泰新）在IT技術的支出，預計從2015年的六百億美元，成長至2020年的八百億美元，成長率達5.5%。



然而，每個東協國家內部產業發展狀況不一，拓展產業的商機與拓展政府商機的途徑也不同。因此，台灣廠商對於新南向的投資，除了結合當地資源，互補資源之外，更需要先了解市場及擁有更多的策略思考。台灣目前屬於Technology Disruptor的角色，在國際間的資通訊產業相對具備優勢，因此，他建議，台灣廠商應試著突顯這樣的優勢，產生創新的作法，驅動新技術的進展，才有辦法創造更多的價值，而不是只在國際間擔任隱形的冠軍。



訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所



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