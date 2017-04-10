兩岸電影展 鳳小岳林子熙為台片造勢中央社 (2017-04-10 13:51)
「兩岸電影展」邁入第9年，今年有7部台灣電影將在中國北京、保定兩城市放映，其中「我的蛋男情人」男主角鳳小岳（圖）、「再見女兒」女主角林子熙將出席開幕活動。（兩岸電影展提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年4月10日
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