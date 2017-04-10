巴奈新EP 凱道上的稻穗發表會（1）中央社 (2017-04-10 13:50)
台灣原住民歌手巴奈（左2）10日在凱達格大道上發表全新EP「凱道上的稻穗」，編舞家布拉瑞揚（左）、歌手以莉高露（右2）及滅火器楊大正（右）等好友也站台助陣。中央社記者孫仲達攝 106年4月10日
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