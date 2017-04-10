大新竹產業聯盟成軍 打造創新示範點中央社 (2017-04-10 13:50)
竹科管理局集結科學園區同業公會、新竹縣市政府、交大、清大、工研院及國研院8個單位，共組大新竹產業發展策略聯盟，期能將大新竹打造成為台灣產業創新示範點。中央社記者張建中攝 106年4月10日
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