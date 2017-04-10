陳偉殷本季首勝，中止連51打數的史上第4久無首安紀錄，讓球迷熱論這支鳥滾安，以及他奮力奔上一壘的拼勁，但球賽最吸引我的是，他與捕手A.J. Ellis的搭配。

一局上，陳偉殷對大都會二棒Asdrubal Cabrera，球數領先，但92哩速球遭安打；對古巴巨砲Yoenis Cespedes全部用速球，很有尾勁，接殺出局；對Wilmer Flores連4壞保送，有種不安感埋伏著。速球投甜了些，Curtis Granderson安打，陳偉殷丟了本季第一分，變速球Neil Walker飛球出局。馬上又沉穩下來，投捕似乎默默交換些心得和策略。

二局起，投球節奏略慢，一球一球小心謹慎，雖速球仍被打了安打，但並不怕投速球，反倒不少揮空的現象產生，顯示曲球、變速球搭配下，速球及其尾勁仍十分具有壓制性。首度搭配的資深捕手A.J. Ellis顯然了解這些特性，速球搭曲球三振Jose Reyes，這對陳偉殷具有重要的激勵作用。

此後配球成效佳，儘管對方還是有安打，可打線無法串連，像三局Cespedes三振，Flores安打，Granderson速球揮空三振，都可看出配球的智慧，又讓陳偉殷勇於攻擊好球帶，這給了他信心和很大的安定感。

陳偉殷這場好投，又一次讓人見識了出色投捕搭檔的重要性，也明白為什麼道奇把A.J.交易出去時，他的好友搭檔、塞揚名投Clayton Kershaw感到吃驚，覺得是道奇的損失。評量捕手價值不能只看他的打擊和狙殺率，對投手與團隊助益往往不是數據能呈現出來的。

Yadier Molin、Brian McCann和A.J.Ellis是現役為人稱道的一流捕手，退休的Jorge Posada也相當令人激賞。都可以發現，他們陣中都擁有讓人欣羨的投手陣容，也常能打進季後賽甚至世界大賽，紅雀、巨人、道奇還有洋基王朝都是，當然我不能說這些名捕，是奪冠的一大功臣，只是和他們搭配的投手都會承認，所製造的出局數，捕手絕對是一同獻策出力的，Kershaw甚至說A.J.是他黃金左手的延伸。

好捕手教你上天堂。可以撿回投手掙扎的武器球；指揮配合型的投手平安度過難關；能與強勢型王牌一搭一唱，演出流暢的投捕好戲；可以制訂全場的攻守策略，看穿對手的企圖。他放下自尊，為全隊的榮耀默默加持，但老闆很可能看不到。因而Yadier Molin、Brian McCann這類能打能捕的明星捕手，還是吃香多了。

36歲A.J.Ellis10年大聯盟生涯，打擊率平均不到兩成四，OPS.690，主要是攻擊指數30歲後開始走下坡，可捕手技藝與讀心術卻越來越精湛，輕易洞穿投手心思與缺點，又擁有高明的溝通藝術，是隊中投捕的至寶。

A.J.Ellis離退休應該不遠了，以後也許是極出色的球探、投捕教練，甚至未來的好經理、總教練。如果本季成為陳偉殷固定搭檔，可要好好珍惜，見識他怎麼把捕手角色詮釋得高妙，讓陳偉殷在馬林魚寫下新佳績。