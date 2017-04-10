大聯盟總裁Rob Manfred本季大刀闊斧進行改革，在季初試用了新的故意四壞規則後，他又將腦筋開始動到了後援投手的使用上，重申未來將會限制後援投手在1局中的使用人次。

Manfred過去在接受訪問時認為，後援投手是導致比賽節奏拖慢的元凶，而這和聯盟致力於縮短比賽時間的方針相牴觸，另外後援投手的壓制性太強，導致比賽觀賞度降低，這是聯盟不願意見到的。

至於具體要如何來調整，Manfred表示可能會限制救援投手在1場比賽以及1局中的額度，每個球隊都只能在該額度下做調度，不能違反規則。

但是實際上，就算是目前已經正式使用的故意四壞規則，都引起了一定的反對聲浪，而牽扯更廣的後投手相關規則，球隊的總經理、總教練以及全體球員能接受嗎？是一個大哉問。