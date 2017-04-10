歌神就是狂！ 張學友霸氣拒上《歌手》NOWnews今日新聞 (2017-04-10 12:43)
大陸歌唱節目《歌手》開播至今邀請過許多大咖參加助陣，「歌神」張學友也是製作單位所力邀的對象，但卻屢屢遭拒，而張學友首度談到拒絕邀約的原因，霸氣言論一出讓不少網友都大讚張學友「不愧是歌神」！
據陸媒報導，張學友拒絕上《歌手》的最大原因就是節目「評審委員」的問題，他也很佩服上《歌手》的藝人，明明每個都是專業的歌手，但卻要給不懂音樂的人去評斷好壞。他認為專業歌手本身就是一門藝術創作，然而唱歌時的情緒以及表現為何要受到不懂的人評論？最讓張學友不能理解的是，最後居然演變得歌手要學會討好評審以及觀眾來搏取好成績。
張學友霸氣又中肯的言論一出，許多網友都大讚張學友講得超有道理，更有網友表示：「不愧是歌神，意見很中肯。」、「歌神不需要參加這種節目。」、「歌神完全不需要別人的評價啊！」
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