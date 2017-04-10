（中央社芝加哥9日綜合外電報導）美國有關當局今天對1名「極度危險」的威斯康辛州男子發出全面通緝令，據稱該名男性搶劫1家槍店，並寄給美國總統川普一份長達161頁的宣言。



法新社報導，羅克郡（Rock）警長史波登（RobertSpoden）表示，聯邦、州與地方警方目前已派出約150人搜索32歲的耶庫波夫斯基（Joseph Jakubowski），據稱他盜走威斯康辛州詹斯市（Janesville）某家槍店16組「高端武器」，並放火燒了鄰近的1輛車。



史波登指出，嫌犯寄給白宮長達161頁的反政府宣言，警方已拿到影本。



史波登日前告訴記者：「耶庫波夫斯基最近對於國內政治感到相當焦慮，」還說他的1名夥伴說他：「最近曾口頭描述他的計畫，要偷槍並在未指名的攻擊中使用。」



史波登形容，這份宣言「是1份冗長清單，條列他相信政府與社會及高階層者施加在其他人民身上的不公不義。」



他進一步表示，嫌犯擁有防彈背心與頭盔，被認定「攜帶武器且高度危險。」（譯者：中央社許湘欣）1060410