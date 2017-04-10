布魯克林刺青又+1 「相機圖騰」攝影夢想帶著走NOWnews今日新聞 (2017-04-10 11:59)
貝克漢長子布魯克林日前在Instagram上分享與老爸的「父子刺青」，近日他又補了第二個刺青，象徵「夢想」。
雖然貝克漢一家人曝光率極高，但布魯克林曾說，沒有要跟爸爸一樣當明星，他的夢想是當一名攝影師。近日他在Instagram上分享第二個刺青，是一台相機，象徵夢想。布魯克林先前才在右手手臂刺上與貝克漢同款的印地安人圖騰，如今左手多了相機刺青，彷彿提醒著布魯克林，在追求夢想的道路上，父親時時刻刻都陪伴著他。
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