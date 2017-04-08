▲馮迪索（左）首度回應與巨石強森不和傳聞。（合成圖／翻攝自臉書，2017.04.08）

電影《玩命關頭》系列堂堂邁入第8集，日前已在紐約盛大首映，片中班底也到場力挺支持。然而之前就盛傳馮迪索與巨石強森兩人有心結，曾在社群網站隔空叫囂，如今兩人又於首映會碰頭，現場互動格外冷淡，沒有太多交集。

即便《玩命關頭》系列票房屢屢開出紅盤，卻也盛傳片中兩位大咖「唐老大」馮迪索和「哈柏」巨石強森產生心結已久。而馮迪索近日在受訪時曾破除謠言，直指是被有心人過度解釋：「我想外界沒辦法真正理解我們有多親近，我認為有些事情被放大檢視。」之後他也動之以情，改用溫情攻勢，說道：「在我家，他永遠都是道恩叔叔（Dwayne）。」

而馮迪索也曾被爆出有「大頭症」。先前就曾傳出《玩命關頭8》「難產」是因為馮迪索要求很多，難搞的個性讓曾經合作過的大導演都回絕邀約。而巨石強森先前也被爆拍片時屢屢遲到，不尊重劇組。如今似乎王不見王，日久生心結的兩人在首映會上相逢，馮迪索頻頻拉人入鏡，相較之下巨石強森則顯得形單影隻，兩人關係也再度成為影迷討論的話題。