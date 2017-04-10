MLB／Springer用全壘打寫紀錄NOWnews今日新聞 (2017-04-10 12:24)
太空人隊George Springer（史普爾）今天首局首打席轟出全壘打，這是他本季第4轟，也是Springer第3發首局首打席紅不讓，開季7戰就有3支首局首打席全壘打，Springer締造了大聯盟紀錄。
此戰延長至12局下，皇家隊Matt Strahm投出再見保送，Springer回本壘攻下致勝分，終場太空人5比4擊敗皇家。
Springer今天1局下面對皇家隊先發投手Nathan Karns投出的第1球就轟出全壘打，這是他生涯第12支首局首打席全壘打，在太空人隊史排名第三，前兩名分別是Craig Biggio的53發以及Terry Puhl的13發。
去年洛磯隊的Charlie Blackmon曾在8月5日至11日7戰轟出3發首局首打席紅不讓，但開季7戰3發首局首打席全壘打，Springer是史上第一人。
此戰太空人隊擊出12支安打，除了Springer，Marwin Gonzalez、Jake Marisnick各轟1支全壘打，皇家隊擊出9支安打，Salvador Perez、Mike Moustakas、Brandon Moss各1轟。
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