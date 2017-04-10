AR路跑在高雄公益傳愛大成報 (2017-04-10 11:14)
遊戲領導廠商智冠科技在成人路跑導入「我的英雄夢GO」AR手遊，黃明芬協理表示活動結合遊戲是城市行銷最佳方式，故特別為活動製作高雄版限定元神，讓跑者邊跑邊蒐集【大】、【高】、【雄】、【傳】、【愛】的5位元神，途中補給站有花媽市長為跑者打氣，完賽者還可獲得【高雄熊】元神一隻，讓過去僅以速度論英雄的賽制，新增十個收集最多元神獎項，令跑者更添動力。冠軍得主黃先生表示，路跑結合遊戲有趣又能減少疲累感，一舉兩得；另一位參加者陳先生也表示，南部很少見到路跑活動跟科技結合，這種設計很適合用在親子活動。活動另一個亮點則是超萌的兒童三鐵，一百多位年僅2~6歲小朋友於鳴槍後，在家長加油聲中奮力完成1.7公里的自行車、路跑和涉水挑戰，有多年幼教專業的胖胖熊國際，以「感壓技術」設計出小朋友最喜愛的「勇闖侏儸紀」遊戲，讓頑皮的小動物「互動投影」在小朋友面前跳躍，必須用球擊中才能得分，期望透過互動體感科技帶來的樂趣，勾起小跑者的興趣進而提升專注力，家長紛紛表示今年活動比以往更有趣，未來還想繼續參加。
經發局表示，這次活動首次嘗試媒合在地數位內容業者與路跑活動進行合作，不僅達到為公益發聲傳愛目的，更藉由創新體感科技的技術，如AR、互動投影等結合大型戶外活動，創造新型態的體驗行銷及互動娛樂效果，除了提供體感科技業者跨域應用的試煉機會，未來更可進一步擴大應用在高雄更多節慶表演、大型演唱會等活動上，讓FunTech多元應用無所不在，以帶動更多相關產業的發展，歡迎更多有興趣的業者一同參與。
圖說：2017年大高雄傳愛公益路跑9日在高雄世運主場館揭開序幕，將AR手遊導入成人路跑，圖為智冠科技黃明芬協理(左二)、資策會南區處連亮森處長(左三)頒獎給「我的英雄夢GO」-元神蒐集前五名。
圖說：9日高雄市經發局舉辦2017年大高雄傳愛公益路跑，圖為胖胖熊國際於活動現場所建置的「勇闖侏儸紀」，以互動體感科技讓親子同樂。
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