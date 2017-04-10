（中央社記者鍾榮峰台北10日電）東芝（Toshiba）不僅要賣半導體，傳出也要賣電視事業。日媒報導，東芝規劃在2017會計年度前出售旗下電視事業，包括土耳其和中國大陸幾家家電大廠興趣濃厚。



日本經濟新聞和朝日新聞報導，為了彌補投資美國核能事業的巨大虧損，東芝規劃加緊腳步出售非核心事業，電視事業在考量之中，預期東芝出售電視事業的規模可能會在數百億日圓。



日媒指出，目前有幾家潛在買家對東芝電視事業有興趣，包括土耳其家電大廠Vestel和幾家中國大陸廠商，近期這些潛在買家將對東芝電視事業進行資產審定作業。



日媒表示，東芝的電視機事業子公司「東芝映像解決方案」，位於青森縣三澤市。根據關係人士指出，東芝提出的出售條件包括維持日本據點、雇用員工及品牌REGZA。



日媒表示，東芝希望電視事業的出售作業，可以在2017會計年度（截至2018年3月底）前完成。



東芝的美國核能事業西屋電氣聲請適用聯邦破產法第11章，以限制導致母公司陷入危機的巨額虧損。這項破產聲請3月底獲東芝董事會通過。



東芝2月中旬公布，由於投資美國核能電廠事業虧損，將提列高達7125億日圓減損，使得2016會計年度前3季財報將出現合併營業虧損達5447億日圓、稅後淨損達4999億日圓，預期2016會計年度（到今年3月底）稅後淨損將達3900億日圓。



為重整東芝集團財務、並獲得營運資源讓記憶體事業持續成長，東芝2月下旬董事會通過分拆旗下半導體新公司協議，稱為東芝記憶體（Toshiba Memory）的新公司，將繼承東芝儲存和電子裝置解決方案事業，相關分拆協議於3月底股東臨時會上通過，4月1日生效。1060410