（中央社記者鄭景雯台北10日電）「兩岸電影展」邁入第9年，今年有7部台灣電影將在中國北京、保定兩城市放映，其中「我的蛋男情人」男主角鳳小岳、「再見女兒」女主角林子熙將出席開幕活動。



第9屆兩岸電影展4月13日至18日在北京、保定舉行為期1週的放映。今年台灣電影在北京、保定放映7部影片，包括「我的蛋男情人」（大陸映名「愛情凍住了」）、「再見女兒」、「心靈時鐘」、「只要我長大」、「林北小舞」、「德布西森林」以及紀錄片「音樂家周藍萍」。



今年延續去年的嘗試，與「北京大學生電影節」再次合作，將台灣電影帶入校園，介紹給更年輕的學生族群，許多參與過的台灣導演也表示，確實從學生的觀影反應得到了很多有趣的回饋。



今年北京、保定選定「我的蛋男情人」與「再見女兒」作為影展開幕片，鳳小岳也為了影展特別把工作檔期挪開，將出席「兩岸電影展」14日在北京的開幕首映儀式。被大陸媒體形容是小桂綸鎂的「再見女兒」女主角林子熙，也將代表該片參加兩岸電影展活動。1060410