▲范瑋琪在沙發睡著，飛飛、翔翔乖巧陪在旁，不少網友都認為這一幕超有愛。（圖／翻攝自范瑋琪臉書，2017.04.10）

歌手范瑋琪（范范）與陳建州（黑人）生下雙胞胎兒子飛飛、翔翔，兩人不僅擁有超萌長相，兄弟間的逗趣互動更廣受外界喜愛。日前范瑋琪在臉書PO出在家陪著一對萌寶在看電視，不料自己太累睡著，但飛飛、翔翔依舊乖乖坐著陪她，如此溫馨的母子互動，讓不少網友都超感動！

范范在臉書PO出自己在沙發睡著的照片，並寫上「誰陪誰？」原本應該陪著孩子看電視的她，但因太過疲累而睡著，但飛飛、翔翔都乖乖地陪在媽媽旁邊，看起來相當有愛。這一幕更被網友讚是「幸福的畫面！」也有網友甜蜜表示：「誰陪誰不重要，重點是跟誰在一起！」並大讚兩兄弟從小就懂得體諒媽媽並不吵不鬧地陪在身邊，真的超貼心！

▲范瑋琪在沙發睡著，飛飛、翔翔乖巧陪在旁，不少網友都說這個畫面超有愛。（圖／翻攝自范瑋琪臉書，2017.04.10）