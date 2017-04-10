在昨天上演投不滿1局就丟10分的慘劇後，國民右投Jeremy Guthrie(賈斯瑞)在今日(4/10)迎來了一個更糟的生日禮物，他遭到球隊給釋出(DFA)，而這很可能象徵著他大聯盟生涯的結束。

高齡38歲的Guthrie，過去曾是金鶯隊的王牌投手，曾待過金鶯、皇家、印地安人、落磯，生涯共吃下1764又2/3局，防禦率4.37，先發表現中規中矩，穩定是他最大的特色。

不過他自2015年後，就再也沒有踏上大聯盟的投手丘了，該季他為皇家投了148又1/3局，防禦率高達5.95，球季結束後，球隊也決定和他分手。

Guthrie離去後，國民預計讓Joe Ross補上他的空缺，成為輪值的一員。而裁掉的空間，球隊則打算繼續用來補強牛棚，重新簽下了後援老將Joe Nathan(納森)，他在生涯16個球季，取得377個救援點，戰績相當輝煌，但42歲的他還剩下多少身手，則是個未知數。