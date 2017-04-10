iPhone 8概念視訊曝光 科技感很酷炫中央社 (2017-04-10 11:42)
（中央社記者鍾榮峰台北10日電）蘋果iPhone 8市場高度關注，概念視訊也曝光。外媒透過視訊揣測，iPhone8可能會取消實體主按鍵，可能會有2大設計方向，不管哪種設計，科技感十分酷炫。
日本科技網站iPhone Mania引述義大利網站macitynet.it報導，macitynet秀出了傳說中iPhone 8將主按鍵功能放在螢幕背後的概念視訊，揣測iPhone 8的主按鍵功能可能有2大革新設計方向。。
從視訊中顯示，其中一個設計方向，iPhone 8可透過手勢動作辨識功能，操作開啟iPhone 8，手勢操作往左可開啟螢幕顯示各種應用軟體，往右操作可回到主畫面。
另一個設計方向，macitynet預測，iPhone 8可能還是有主按鍵功能，實體按鍵取消，設計成為可發出亮點的虛擬主按鍵，與螢幕整合在一起，透過手指觸控操作。
市場高度關注今年iPhone 8設計動向，中國大陸媒體日前引述微博用戶@KK低調的訊息，傳出是iPhone 8的草圖設計外流，從草圖來看，傳說中的iPhone 8沒有實體主按鍵，前置雙鏡頭，後鏡頭設計垂直擺放。
匈牙利設計師巴洛格（Gabor Balogh）先前也在網誌上貼出一系列名為iPhone X Concept的概念圖，結合虛擬語音助理軟體Siri、想像擴增實境的應用，相關設計也納入全平面（edge-to-edge）螢幕和數位主按鍵的概念。
今年適逢蘋果推出iPhone十周年，市場預期設計大變革，除了OLED面板預期將是最大亮點外，新款iPhone也傳出具備無線充電與玻璃機殼設計、也不排除具備擴增實境AR功能、並搭載前3D相機系統和雙鏡頭設計、具備3D感測與3D建模能力、觸控感測全新體驗、防水功能升級到IP68、強化散熱、可能採用指紋辨識搭配臉部辨識等設計。
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