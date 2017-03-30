三星S8南韓銷售傳捷報 台灣開賣時間今日下午發布NOWnews今日新聞 (2017-04-10 10:36)
三星S8系列將於今（10）日下午，在台灣公布價錢與發售時間，其實在韓國S8系列已有不錯佳績；韓聯社報導，南韓電信業者統計4月7日至8日預售，總計有55萬支，是Note 7同時間銷售40萬支2.75倍，更是S7系列10萬支5.5倍。
韓聯社報導指出，S8系列能在預售兩天取得歷史新高，主要因Note 7意外事件發生，導致旗艦型智慧型手機需求累積，再加上競爭對手產品，無法吸引到三星顧客群，都讓S8系列未演就先轟動。
市場分析調查機構IHS Markit估計，如果S8沒有重大事件發生，三星智慧型手機出貨量，2017年可能將有3.31億支，高出2016年6.8％，目前外界對於S8風評都還不錯，似乎能協助三星重整手機銷售士氣。
另一方面，儘管S8系列才陸續上市，南韓就已傳出S9開始研發，時間點比以往早了半年，當然目前不太可能傳出規格，但尺寸很可能沿用S8系列，分別有5.8吋與6.2吋，不僅於此，三星下半年旗艦機Note 8，很可能具備螢幕解鎖功能。
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