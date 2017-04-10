大仁科大董事長及校長至彰化拜訪蕭前總會長參加會員大會



(中央社訊息服務20170410 09:41:15)106年3月25日(星期六)上午10時40分大仁科技大學董事長、校長、陳文銓主任、許有讓董事、劉執行長瑞耀夫婦、柯前副秘書長星輝、屏東校友會李仲仁總幹事、彰化校友會程永杰會長一同至彰化縣田中鎮蕭前總會長輔元所開設仁春藥局,拜訪蕭前總會長。並與會長父親一起泡茶聊天,感謝會長二屆四年期間對校友會的付出、協助配合母校校務推動。於藥局前張貼紅賀榜、鳴賀炮,祝賀蕭前會長當選彰化縣藥師公會第23屆理事長並合影。 彰化縣大仁校友會106年第15屆第二次會員代表大會於106年3月25日(星期六)上午11時30分,假彰化縣田中鎮文仁海鮮餐廳地下室舉行。出席本次會員大會計有大仁科技大學董事長、校長、陳文銓主任、許有讓董事、劉瑞耀執行長、張盈堂秘書長、蔡三郎前副會長、翁清聖副會長、台北市簡勝淦、新北市陳水金、嘉義縣蕭博勝會長、屏東李仲仁總幹事、台南黃大晉副會長、柯前副秘書長、賴連生董事長等及彰化校友會理監事、會員、貴賓參加。 本次會員大會由程永杰會長主持,感謝本屆理監事與校友學弟妹們支持與愛護配合。董事長、校長致詞,感謝程會長帶領的團隊,特別感謝蕭輔元前總會長四年期間的努力,更恭喜當選彰化縣藥師公會第23屆理事長,大仁之光。會務工作報告由程會長報告105年會務推動及活動執行情形。審查並通過105年、106年歲出歲入決算、106年工作計畫案、財務歲入歲出決算經審查均依工作計劃與章程規定辦理。在財務方面,查核無訛,且能樽節支出並符合人民團體法財務處理規定辦理。會議後合影留念,進行餐敘聯誼活動,並請董事長、校長、程會長一起頒感謝紀念盃給蕭前會長祝賀。



訊息來源：大仁科技大學



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