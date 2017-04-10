（中央社記者鍾榮峰台北10日電）蘋果iPhone 8可能要延遲了。外媒報導，5.8吋iPhone 8推出時程可能要延到9月後數周，3D感測及OLED面板只會出現在5.8吋版本，智慧連結功能有機會上檯面。



國外媒體CNBC日前引述Drexel Hamilton分析師懷特（Brian White）投資筆記報導，蘋果5.8吋iPhone 8可能要到9月以後才會推出。



報導引述表示，5.8吋iPhone 8推出時程可能要在9月之後延遲數周，主要是3D感測技術挑戰，不過5.8吋iPhone 8推出時程仍會趕上今年底耶誕假期旺季市場需求。



懷特並預期，今年新款iPhone只有5.8吋iPhone 8才會搭配3D感測以及有機發光二極體（OLED）面板。



懷特同時預期，今年4.7吋和5.5吋新款iPhone可望如以往順利在9月推出，消費者也可以預先訂購。



國外科技網站9To5Mac日前引述以色列部落格The Verifier報導，iPhone 8可能會支援智慧連結（Smart Connector）功能，因應感應式無線充電、以及擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）周邊配件需求。



報導指出，目前只有蘋果iPad Pro平板電腦支援Smart Connector功能。



凱基投顧分析師郭明錤先前預期，今年3款新iPhone在下半年出貨量可達1億支到1.1億支，較去年下半年iPhone 7年成長約20%到30%，預估OLED版iPhone占今年下半年蘋果3款新iPhone機種出貨比重將達60%。



市調機構TrendForce先前預期，今年新款iPhone產量可望超過1億支，其中採用AMOLED面板iPhone將占新款機種大部分比例，預估比重至少40%。



今年適逢蘋果推出iPhone十周年，市場預期設計大變革，除了OLED面板預期將是最大亮點外，新款iPhone也傳出具備無線充電與玻璃機殼設計、也不排除具備擴增實境AR功能、並搭載前3D相機系統和雙鏡頭設計、具備3D感測與3D建模能力、觸控感測全新體驗、防水功能升級到IP68、強化散熱、可能採用指紋辨識搭配臉部辨識等設計。1060410