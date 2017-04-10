亨利灌球進洞打壞奧古斯塔 主辦方賽中更換洞杯北京新浪網 (2017-04-10 04:40)
亨利射鷹打壞洞杯
日期:4月10日消息，拿到最後一張美國大師賽入場券，羅素-亨利（Russell Henley）在美國大師賽最後一天領先者開球之前，製造了一些噪音。
第五洞的第二桿，亨利的小球直奔旗杆而去，他的小球如此精確，直接進入洞中，在進洞的過程中毀掉了洞杯。
在亨利打出兩桿，射下老鷹之後，奧古斯塔的兩位「綠夾克」不得不來到果嶺旁，指示工作人員更換洞杯，修補邊緣，以便他們之後的一組人可以繼續打球。
（小風）
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