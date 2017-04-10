日期:4月10日消息，拿到最後一張美國大師賽入場券，羅素-亨利（Russell Henley）在美國大師賽最後一天領先者開球之前，製造了一些噪音。

第五洞的第二桿，亨利的小球直奔旗杆而去，他的小球如此精確，直接進入洞中，在進洞的過程中毀掉了洞杯。

在亨利打出兩桿，射下老鷹之後，奧古斯塔的兩位「綠夾克」不得不來到果嶺旁，指示工作人員更換洞杯，修補邊緣，以便他們之後的一組人可以繼續打球。

（小風）