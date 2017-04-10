你有沒有想過，自己也能站上曾經進行過全運會比賽的賽道，同場競技的還有現役中國田徑隊百米接力隊的「飛人」？廣州人已經熟悉的「飛人杯」今年升級為「2017中國接力公開賽」暨廣州市「中脈科技飛人杯」田徑專項賽。

「廣州市飛人杯接力賽」是國內首創的全民田徑專項比賽，由中國田徑協會與廣州市田徑協會聯合舉辦，比賽內容為國際性田徑4×100米接力專項。本著全民參與的初衷，任何符合參賽條件的國內外學生和社會人士都能報名參賽，主要招募熱愛田徑接力運動的「70后」、「80后」、「90后」組隊參賽，以及發動全國多所大、中、小學學生組隊參賽。同時，本屆「飛人杯」還邀請了中國田徑4×100米接力隊、各省4×100米接力隊以及國際接力4×100米接力精英隊參賽，規模空前盛大。

賽事新模式

4大組別，總有一組適合你

2017中國接力公開賽分學生組、社會組、競技組和專業組4個大組別，每個大組別下還按照年齡和性別劃分若干小項。其中，學生組為擁有全國各大、中、小學學校正式學籍的學生，社會組為符合年齡要求的社會人士，競技組為體校學生或各級專業隊隊員，專業組則由國際田徑接力精英隊、中國田徑接力隊、各省省隊接力隊等全國各級專業接力隊組成。賽事為淘汰賽，從早上7時入場開始，到晚上7時，全部組別都決出冠軍。

「雖然是街頭賽，不過這樣的比賽氣氛非常好，就算是業餘選手的水平也非常高。除了廣州的天氣有點熱以外，我覺得一切都很好。」中國田徑隊女子短跑名將韋永麗說，「這是國家隊今年的第一場室外賽，對我們來說也是非常重要的一次練兵。」

昨晚8時20分，國家田徑隊女子4×100米接力隊登場，她們的對手包括廣東省隊、江蘇省隊和來自中國澳門的兩支隊伍，實力差距雖然明顯，但國家隊絲毫沒有鬆懈。經過一段時間的集訓，國家女子接力隊把廣東小將梁小靜從原來的第四棒調整到了第一棒。「今年我的個人訓練水平有提高，在之前的室內賽60米賽事中也跑出了個人的最好成績，教練認為我的起跑有優勢，所以把我調整到第一棒。」梁小靜說，她的隊友袁琦琦則跑第四棒，葛曼棋與梁小靜配合，跑第二棒，第三棒則是名將韋永麗。「之前在深圳的集訓，因為對場地不是很適應，所以大家的狀態還沒有完全調動起來，下面我們要準備一場非常重要的賽事，就是在拿騷舉行的接力世錦賽，這場比賽我們必須拿到世錦賽的入場券。」梁小靜說。

這一組女隊陣容在里約奧運會上差一點就能進入前8名，可惜她們最終因為美國隊無厘頭的申訴成功，無緣創造中國田徑歷史，「今年倫敦世錦賽我們的目標肯定是衝擊前8。」梁小靜說，「必須成功！」

國家男子接力隊目前組建了兩套陣容，一隊由蘇炳添領銜，集合了目前中國跑得最快的3位名將，另外兩人是張培萌和謝震業。可惜的是，蘇炳添昨晚缺陣，一隊由張培萌、謝震業搭檔湯星強和莫有雪，因為這四人的陣容一直不是慣常搭配，所以在這場比賽中出現失誤，交接棒犯規沒有成績，倒是由廣東小將梁勁生領銜的國家二隊，跑出了39.29秒的不錯成績。

「失誤的原因是我們還沒有適應好吧，當然作為職業運動員來說，不能給自己找任何的藉口，沒有準備好，你就贏不了比賽。」謝震業說，「今年我們的目標就是先拿到世錦賽的入場券，也希望能在世錦賽上比出滿意的成績。」

國家隊前景

阿添仍在挑大樑 梁勁生值得關注

蘇炳添並沒有在昨晚的比賽中亮相，而是提前回到北京備戰本月底的接力世錦賽。此前有消息稱，蘇炳添將在今年的全運會後退役，事實上，28歲的阿添還沒有退役打算，但今年他會在全運后首先完成自己的人生大事——與愛妻辦喜宴。

在這場接力公開賽上，代表國家隊出戰的運動員包括張培萌、謝震業兩位棒次穩定的名將，在即將到來的接力世錦賽上，蘇、張、謝三人仍然是國家隊主力，只有跑第一棒的隊員需要根據狀態選擇，謝震業跑第二棒，蘇炳添跑彎道的第三棒，張培萌跑第四棒，這一套陣容已經經歷了一個裡約奧運會的周期，現在看來，還沒有其他新鮮「血液」能夠取代。

接力世錦賽將於4月22日~23日在巴哈馬的拿騷舉行，目前最受中國隊關注的日本隊已經公佈了參賽名單，他們這份名單與北京世錦賽時完全不同，全都由新人出戰，而中國隊仍然要派出北京世錦賽和里約奧運會的全主力陣容參賽，以爭奪一張倫敦世錦賽的入場券。在男子短跑這個項目中，蘇炳添、張培萌和謝震業之外，目前還出了梁勁生這位值得關注的年輕選手，與日本隊的新老更替速度相對比，中國隊顯然要進入一個有些青黃不接的階段。

「目前我的訓練狀態還不錯，最重要的是沒有什麼傷病問題。」蘇炳添在接受本報記者採訪時說，「因為各種原因，國家隊現在處於一個新老交替不是很順利的階段，我們雖然是老將，但個人的競技狀態還在當打之年，就算從情感上說，也還是需要找到有人能接棒，我們才會逐步退出。」

至於個人職業生涯的規劃，蘇炳添表示，照目前的狀態來看，再跑一個奧運會周期問題並不大。「現在來說個人希望能再有一次奧運會的機會，完成一些去年沒有實現的夢想。」他說。