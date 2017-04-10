大師賽會以最後一洞小鳥決勝負嗎？ 史上僅六次北京新浪網 (2017-04-10 04:59)
米克爾森2004年18洞絕殺小鳥經典一刻
日期:4月9日消息，美國大師賽54洞之後，10位選手在五桿範圍之內，其中兩人處於領先位置，星期天下午會有怎樣的戲劇呢？會打延長賽嗎？又或者最後一個洞某個選手抓到小鳥直接奪冠。
如果不喜歡延長賽，那麼選擇後者吧，而奧古斯塔的歷史上有六次這樣的情況發生。
（1） 小阿特-沃爾（Art Wall），1959年
沃爾在最後六個洞抓到5隻小鳥，包括17號洞與18號洞，最終打出66桿，穿越了12位選手。
（2） 阿諾-帕爾默，1960年
肯-溫圖利（Ken Venturi）取得會館領先，可是帕爾默在17號洞推入小鳥推追平了他。18號洞，他6號鐵打到5英尺出，鎮定推入那個推桿，贏得個人第二個美國大師賽冠軍。
（3） 加里-普萊爾，1978年
南非人贏得第三個美國大師賽冠軍洞時候，發起了星期天反攻，包括在最後10個洞抓到7隻小鳥，當然包含18號洞。
（4） 桑迪-萊爾，1988年
萊爾7號鐵從沙坑之中打到旗杆邊30英尺，結果小球一路滾到了10英尺處。桑迪-萊爾推入那個推桿，隨後跳起了慶祝的吉格舞。
（5） 馬克-歐米拉，1998年
歐米拉在17號洞抓到小鳥之後，與卡波斯、大衛-杜瓦爾並列領先，接著在最後一個洞推入20英尺推桿，取得了勝利。
（6） 菲爾-米克爾森，2004年
左手怪發起遲來的進攻，在比賽還剩下一個洞的時候，與埃爾斯並列領先。米克爾森在18號洞第二桿打到旗杆後方18英尺處，而當他的小鳥推進洞之後，他高興地跳了起來。
（小風）
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