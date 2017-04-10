日期:4月10日，克里夫蘭騎士隊前往亞特蘭大挑戰老鷹隊。本場比賽騎士隊替補席上並沒有出現德安德烈-里金斯的身影，原因是在今天比賽前，騎士隊已經將後衛里金斯裁掉。里金斯本已跟隨騎士隊到達亞特蘭大準備比賽，但在比賽前被騎士隊總經理大衛-格里芬告知被球隊裁掉。

里金斯本賽季代表騎士隊出戰61場，場均12.3分鐘內能拿到2.4分和1.7次助攻。

騎士隊裁掉里金斯之後陣容空出了一個位置，球隊在常規賽的最後一天之前簽下的球員才有資格代表騎士隊參加本賽季的季後賽。關於騎士隊會簽下哪位自由球員，根據美媒《Cleveland.com》報導，衛冕冠軍有意簽回一位熟悉的老將：安德森-瓦萊喬。

瓦萊喬生涯的前11個賽季均代表騎士隊出戰，直到最後與金州勇士隊簽約，不過今年二月勇士隊將瓦萊喬裁掉。騎士隊顯然對新簽下的拉里-桑德斯不太滿意，所以球隊很有可能再簽下一名內線球員。球隊後衛J.R。-史密斯，伊曼-香波特以及凱爾-科沃爾經過不同程度的傷病後，都傷愈復出並狀態不錯。加上穩定的凱里-歐文和德隆-威廉姆斯，騎士隊應該不會再簽下一名後衛。

瓦萊喬近兩年的總決賽之旅可謂是相當坎坷，他先是在2015年總決賽中代表騎士隊出戰敗給了金州勇士隊，然後又在2016的總決賽中代表勇士隊在3比1領先的情況下輸給了騎士隊。

（Tim）