騎士裁掉場均2+1後衛 要簽回去做卧底的影帝?北京新浪網 (2017-04-10 04:26)
騎士裁掉了里金斯
日期:4月10日，克里夫蘭騎士隊前往亞特蘭大挑戰老鷹隊。本場比賽騎士隊替補席上並沒有出現德安德烈-里金斯的身影，原因是在今天比賽前，騎士隊已經將後衛里金斯裁掉。里金斯本已跟隨騎士隊到達亞特蘭大準備比賽，但在比賽前被騎士隊總經理大衛-格里芬告知被球隊裁掉。
里金斯本賽季代表騎士隊出戰61場，場均12.3分鐘內能拿到2.4分和1.7次助攻。
騎士隊裁掉里金斯之後陣容空出了一個位置，球隊在常規賽的最後一天之前簽下的球員才有資格代表騎士隊參加本賽季的季後賽。關於騎士隊會簽下哪位自由球員，根據美媒《Cleveland.com》報導，衛冕冠軍有意簽回一位熟悉的老將：安德森-瓦萊喬。
瓦萊喬生涯的前11個賽季均代表騎士隊出戰，直到最後與金州勇士隊簽約，不過今年二月勇士隊將瓦萊喬裁掉。騎士隊顯然對新簽下的拉里-桑德斯不太滿意，所以球隊很有可能再簽下一名內線球員。球隊後衛J.R。-史密斯，伊曼-香波特以及凱爾-科沃爾經過不同程度的傷病後，都傷愈復出並狀態不錯。加上穩定的凱里-歐文和德隆-威廉姆斯，騎士隊應該不會再簽下一名後衛。
瓦萊喬近兩年的總決賽之旅可謂是相當坎坷，他先是在2015年總決賽中代表騎士隊出戰敗給了金州勇士隊，然後又在2016的總決賽中代表勇士隊在3比1領先的情況下輸給了騎士隊。
（Tim）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【PB皮爾帕門】Cross Bag頭層牛皮橫式造型側包-中(545)
- 【SANLUX 台灣三洋】3-5坪精品型冷專變頻一對一(SAC-28V6+S
- 岱妮蠶絲 - (HK3328C)七分袖極輕短襖 / 咖啡
- [支票機 UB優美 SO EASY III ] (中文/數字二用型/一台抵兩
- 岱妮蠶絲 - (GL30152)女前胸花邊長版上衣 / 黃褐色
- Fressange法桑琪昇降機能桌-白
- STORY皮套王 Samsung S6 Style-E3 眼鏡盒式側開油邊 客製化
- 【Apple】iPhone 7 32G 智慧型手機(保護殼+保護貼組)
- 超值 Deseno光燦魔力-24吋鋁框輕量PC鏡面TSA海關鎖行李箱(
- 【ORIS 女款】編織圖騰綁帶超輕環保大底休閒鞋-藍(SA156020
美國四胞胎兄弟被耶魯哈佛錄取 玩田徑足球也不賴【北京新浪網】
惠若琪率隊友助陣鄧紫棋演唱會 微博親密互動【北京新浪網】
日花滑美女曝多次邀羽生結弦遭拒 與同門熱戀中【北京新浪網】
林書豪率籃網止敗 朝季後賽邁進【台灣醒報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》