預測美國大師賽冠軍？三輪后前十之外就別聊了北京新浪網 (2017-04-10 03:51)
小阿特-沃爾是最後一位54洞前十之外奪冠的球手
日期:4月9日，美國大師賽54洞之後，大家談論最熱烈的無疑是今天誰最有可能奪走讓人垂涎的綠茄克。
通常情況下，人們的焦點都是領先者。而54洞過後，處於奧古斯塔白色領先榜頂端的有兩位選手：賈斯汀-羅斯和塞爾吉奧-加西亞。兩位歐洲選手都是「老司機」，其中羅斯贏得過2013年美國公開賽，並於2015年美國大師賽獲得過亞軍。加西亞，不聊了，轉職業之後打了70場大滿貫賽，多次進入前五名，到現在仍舊顆粒無收。
無論如何，還記得去年的54洞領先者嗎？喬丹-斯皮思看上去會成為歷史上第一個連續兩年從第一輪領先到最後一輪實現完勝的選手，可是12號洞，他就遭遇歷史性崩潰。而丹尼-威利特乘機從后衝上去，奪取了冠軍。
實際上，這個賽季，20個54洞領先者只贏得了8場美巡賽。最近一個勝利者是亞當-哈德文（Adam Hadwin），他在威士伯錦標賽上從54洞領先位置走上了冠軍領獎台。
可是也別在前十位之外去找你的冠軍人選，否則有可能輸得血本無歸。1959年，小阿特-沃爾（Art Wall）是唯一54洞之後，未能進入前10位的美國大師賽冠軍。他開始最後一輪的時候位於並列第13位。
今年總共有10位選手在54洞之後處於前十位之中，他們分別是：賈斯汀-羅斯（t1），加西亞（t1），瑞奇-福勒（3）、喬丹-斯皮思（t4）、賴安-摩爾（t4）、查利-霍夫曼（t4）、亞當-斯科特（7）、肖爾-舒瓦澤爾（8）、李-維斯特伍德（t9）、托馬斯-彼特斯（t9）。
其中，只有斯皮思、斯科特和舒瓦澤爾贏過綠茄克。
（小風）
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