暴龍獸35分猛龍穩居第3 甜瓜休戰紐約遇3連敗北京新浪網 (2017-04-10 03:57)
猛龍大勝尼克斯
日期:4月10日，猛龍在客場以110比97擊敗尼克斯。
猛龍（50-31）三連勝。德羅讚得到全場最高的35分，洛瑞17分11次助攻7個籃板，帕特森15分。
尼克斯（30-51）三連敗。埃爾南戈麥斯得到全隊最高的24分，外加11個籃板和5次助攻，李14分3次搶斷，貝克11分8個籃板8次助攻。
猛龍要想追上東部第二的凱爾特人非常困難，但仍舊有理論上的可能。
贏下本場比賽之後，猛龍隊將他們與凱爾特人的勝場差縮小到了1.5場，還將他們與第四的奇才勝場差擴大到了1.5場，基本確保了東部前三甲的位置。
對於已經無緣季後賽的尼克斯，球隊已經不太關注輸贏，重點培養年輕人，給他們更多的出場時間。安東尼和波爾津吉斯此役都被安排輪休，在場邊觀戰。
兩隊開局比分非常膠著，首節3分12秒，德羅讚持球突破造成貝克犯規，同時將球拋進籃筐，成功打成2+1，第一節德羅讚狂砍15分。尼克斯隊則多點開花，保持著高效進攻效率。首節過後，尼克斯以29比23領先。
第二節8分16秒，奧奎因罰球線接球，突破到禁區上演劈扣，他連得5分為尼克斯提升士氣。猛龍主力上場后，為猛龍打出一波14比0攻擊波，將分差反超。不過猛龍隨後出現得分荒，最後3分鐘只得到2分。上半場以52比55落後。
第三節前半段兩隊比分咬得很緊，交替領先。尼克斯突然發力，連續打出反擊將分差拉開。最後一分鐘，德羅讚連續打出反擊，為猛龍實現反超。三節戰罷，猛龍76比75領先。
最後一節，猛龍一上來就命中兩記三分，他們前11次出手命中10球，一舉將分差拉大到18分。反觀尼克斯則是頻頻出現失誤，接連請求暫停。3分20秒，庫特尼-李遠投為球隊止血，但沒能抵擋住猛龍的進攻。最終猛龍以110比97戰勝尼克斯，本賽季橫掃對手。
（珅葳）
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