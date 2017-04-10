日期:4月10日消息，2017年乒乓球亞錦賽在江蘇無錫開戰，在男女團體首日比賽里，中國隊輪空，韓國男女隊雙雙贏球。韓國隊3比2險勝中國香港隊晉級男團四強，女團比賽里韓國隊3比0擊敗朝鮮隊晉級。中華台北男隊和香港女隊分別闖入半決賽。

中國隊作為男團一號種子，他們的首輪對手要從第一級別球隊的競爭中產生，因此首日輪空。韓國隊和中國香港隊在四分之一決賽里相遇，香港隊有不錯的開局，何鈞傑首場以3比2（7比11、12比10、4比11、11比5、12比10）力克韓國的李尚洙，接下來黃鎮廷以3比1（11比13、11比6、11比3、11比9）戰勝張宇鎮，香港隊以2比0領先。

丁祥恩在第三場為韓國隊穩住局勢，他以3比1（11比9、5比11、11比2、11比9）力克香港老將江天一，韓國隊追回1分。之後的比賽李尚洙3比1（12比10、5比11、11比6、11比7）擊敗黃鎮廷，張宇鎮3比1（11比2、11比8、9比11、11比7）戰勝何鈞傑，韓國隊以3比2逆轉戰勝香港隊晉級，他們很可能在半決賽遇到日本隊。

中華台北隊和新加坡隊在四分之一決賽里同樣打滿五場，雖然老將高寧為新加坡隊獨得兩分，可他還是獨木難支，陳建安、楊恆韋和廖振珽各拿到一場勝利，中華台北隊以3比2險勝晉級，他們可能在半決賽對陣中國隊。

中國女隊的情況與中國男隊相似，首輪對手仍未產生。李皓晴、杜凱琹和蘇慧音各得到一場勝利，她們帶領香港隊以3比0輕取泰國隊晉級四強，香港隊的半決賽對手應該會是中國隊。

韓國隊和朝鮮隊在四分之一決賽里相遇，梁夏銀為韓國隊拿到開門紅，她以3比1（11比13、11比5、17比15、11比7）擊敗朝鮮隊的金成伊。接下來徐孝元經過五局激戰以3比2（11比7、7比11、11比9、9比11、11比4）險勝朝鮮隊的車孝心，場上比分變為2比0。

老將金璟娥在第三場亮相，她以3比0（11比8、13比11、11比9）力克李美京，韓國隊以3比0淘汰對手晉級。金璟娥現在已經有了一個5歲的兒子和3歲的女兒，但她在球場上依舊表現不俗，「我毫不緊張，我非常想打乒乓球，能夠再次參賽，我感到非常開心。」金璟娥表示。韓國隊在半決賽里很可能與日本隊相遇。

（Chimera）