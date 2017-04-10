西甲-扎扎2球瓦倫西亞3-1 奧薩蘇納逆轉仍墊底北京新浪網 (2017-04-10 02:51)
瓦倫西亞3-1客勝
日期:4月10日凌晨，2016/17賽季西甲第31輪展開多場爭奪，瓦倫西亞客場3比1取勝格拉納達，塞爾塔主場0比2不敵埃瓦爾，奧薩蘇納主場2比1力克萊加內斯。
瓦倫西亞客場3比1取勝格拉納達。第19分鐘，蒙托亞右路傳中，扎扎12碼處沖頂入網。第21分鐘，桑蒂-米納左路傳中，扎扎遠點近距離鏟射入網。第55分鐘，索萊爾右路低傳，桑蒂-米納12碼處勁射右下角入網。格拉納達第65分鐘挽回顏面，龐塞突入禁區左側12碼處低射入遠角。
塞爾塔主場0比2不敵埃瓦爾。第13分鐘，恩里克頭槌擺渡，基科禁區弧內勁射被撲擋后仍入網。第51分鐘，盧納傳球，佩德羅-萊昂禁區弧內射入左下角。
奧薩蘇納主場2比1力克萊加內斯。第16分鐘，蒂托角球混戰中前點頭槌擺渡，西奧瓦斯近距離破門。奧薩蘇納連入2球逆轉，第36分鐘，蒂托禁區內對塞爾吉奧-萊昂犯規，後者親自罰入點球。第71分鐘，貝倫古爾挑傳，塞爾吉奧-萊昂禁區左側14碼處抽射上角入網。
(斯科)
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