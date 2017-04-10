哈特又成背景帝 朝鮮小將在他身上創造歷史北京新浪網 (2017-04-10 02:41)
韓光宋（資料圖）
日期:4月10日，在意甲聯賽第32輪的比賽中，卡利亞里主場2-3不敵都靈，其中替補登場的韓光宋在補時階段頭槌洞穿了都靈門將喬-哈特把守的大門。韓光宋成為了在意甲進球的第一位朝鮮球員。
18歲的韓光宋本賽季一共在意甲聯賽中出場兩次，均為替補登場。他不僅是首位在意甲出場的朝鮮球員，憑藉今天的這粒進球，他也成為了首位收穫意甲進球的朝鮮球員，再次創造了歷史。
對於喬-哈特來說，屢屢成為世界波的背景板讓他成為球迷們的調侃對象，如今朝鮮小將也在他身上創造了歷史，雖然球隊取得了勝利，但心中也定然不是滋味。
（月琦）
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