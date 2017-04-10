日期:4月10日，在意甲聯賽第32輪的比賽中，卡利亞里主場2-3不敵都靈，其中替補登場的韓光宋在補時階段頭槌洞穿了都靈門將喬-哈特把守的大門。韓光宋成為了在意甲進球的第一位朝鮮球員。

18歲的韓光宋本賽季一共在意甲聯賽中出場兩次，均為替補登場。他不僅是首位在意甲出場的朝鮮球員，憑藉今天的這粒進球，他也成為了首位收穫意甲進球的朝鮮球員，再次創造了歷史。

對於喬-哈特來說，屢屢成為世界波的背景板讓他成為球迷們的調侃對象，如今朝鮮小將也在他身上創造了歷史，雖然球隊取得了勝利，但心中也定然不是滋味。

（月琦）