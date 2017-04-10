這兩天，新疆隊主教練李秋平特別的忙碌。他既要忙著接受各大媒體的採訪，又要應付紛至沓來的祝賀，以及一撥撥的慶功宴會。9日這一天，新疆隊的基地里來了很多的人，採訪的媒體從地下室排到的頂樓，每一層都有媒體在做採訪。面對央視的鏡頭，再次奪得總冠軍的李秋平顯得特別的意氣風發。他在採訪中表示，從準備總決賽開始他就沒有把易建聯放在最大的威脅位置，而新疆隊的強大比起廣東已經不是一點點了。

「我認為廣東隊跟我們隊來講，我們要比他強。」在拿下總冠軍之後，李秋平的表達更加自信而堅定，「但是賽前媒介分析，他從他們的角度分析好像廣東比我們強。但是大家要知道，廣東不是以前的廣東隊了。人還在，朱芳雨在，易建聯在（新疆三連亞時易建聯在NBA），當時還有杜鋒、王仕鵬，那當時都是國家隊的主力。那現在誰是啊？」基於這樣的判斷，李秋平也得出了他自己的結論。

「朱芳雨基本就可以不考慮他，從我來說，可以不考慮朱芳雨，無論攻防兩端，你可以不去考慮他。」李秋平說，「現在唯一的，兩個外援不說。國內球員第一是周鵬，他的威脅比易建聯還大，易建聯只能排在第二。我不把易建聯放在第一位重點防。易聯聯現在好防。」

他解釋說，「很簡單，我們比他們要強大得多——打球人多，體力也好。他們易建聯下去，周鵬下去，得分要下去很多，得分荒。他（易建聯）不敢下去，但是他又打不了那麼長時間。我看得他們打的所有半決賽，五場比賽我都看了，周鵬幾乎很少休息。那麼你再跟我們打（很吃虧）。」

李秋平認為廣東隊之前遭遇的對手和新疆遭遇的對手也不在一個級別，「他們打的四分之一、二分之一的對手，跟我們打的不是同一級別的。我們打山東，打遼寧，對抗強度要比他們的對手強得多。他們打深圳我認為沒什麼強度，很輕鬆就打掉了。」

他再次強調他所認為的周鵬才是廣東隊最大的威脅，「他們跟我們打，我們這個強度。我的目標就是第四節的幾分鐘給一些分，用這一點來看，我們比廣東強大得不是一點點。所以我不把易建聯朱芳雨放在那裡，最大的威脅周鵬。」

（晴天）