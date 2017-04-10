日期:4月10日，第81屆美國大師賽的總獎金確認了，1100萬美元（約合人民幣7595萬元），與去年相比增加了10%。

不是那麼多？這可是100萬美元！想一想中國有多少高爾夫比賽的獎金能達到這個數字——哦，我說的不是1100萬美元，而是100萬美元。

今天下午，披上綠茄克的那個選手將獲得198萬美元（約合人民幣1367萬元）。而亞軍能獲得118.8萬美元。去年，冠軍丹尼-威利特贏得180萬美元。

第十名的獎金也有29.7萬美元，而第50名的獎金為27,720美元。

這次獎金上漲，讓美國大師賽暫時在大滿貫賽中領先。去年，美國PGA錦標賽和球員錦標賽（非大滿貫賽）的獎金為1050萬美元，而今年它們的獎金還沒有公佈。

去年美國公開賽總獎金1000萬美元，而英國公開賽為630萬英鎊（當時的匯價為990萬美元）。

當然他們在賽事期間，或者賽事當來之前，有可能也會提高賽事的總獎金。

附錄：美國大師賽前十名獎金

（1）198萬美元

（2）118.8萬美元

（3）74.8萬美元

（4）52.8萬美元

（5）44萬美元

（6）39.6萬美元

（7）36.85萬美元

（8）34.1萬美元

（9）31.9萬美元

（10）29.7萬美元

（小風）