戰皇馬前拜仁損失一大將 球隊鐵衛或賽季報銷北京新浪網 (2017-04-10 00:29)
胡梅爾斯退出訓練
日期:4月10日，德甲豪門拜仁慕尼黑官方宣布，球隊中衛胡梅爾斯因踝關節傷勢退出訓練，復出時間無法確定，極有可能賽季報銷。
新浪體育稍後為您帶來詳細報導。
（月琦）
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