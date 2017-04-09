記者季大仁／新竹報導

新竹市香山高中國中部第三屆忠班同學8日回母校舉辦「花甲同學會」，44年來，大部分同學畢業後就很少見面，此次相逢已年屆六十，話題聊不完。

62年畢業的第三屆忠班是原新竹縣立香山國民中學頭一次實施男女合班的實驗班，51位同學畢業分道揚鑣，加上婚嫁就業、移居國外，逐漸失去聯繫，44年後才得聚首。

「花甲同學會」由旅居澳洲的留美博士陳宏淇在雪梨發起，他在旅外多年期間雖間雖有放假歸國，每回能碰面的同學人數有限，而大部分同學畢業後都未曾見面。於是以line、臉書等網路工具展開尋人的「超級任務」，甚至連畢業紀念冊也被翻箱倒櫃找出來，按址尋找，有些早已搬離現址家鄉的，在藉由詢問鄰居循線追蹤，其中15位女生已尋得13位，男生36位中也已尋得26位。

1個多月的努力，讓同學會順利召開。承辦同學也貼心的為每位同學製作名牌，從當年15、6歲的小毛頭，到現在已是60歲的阿公、阿嬤，看著畢業紀念冊上稚嫩的大頭照，對照現在斑駁鬢髮，相視而笑。尤其回到母校，和當時的班導蔡美玲老師重溫幼時舊夢，更是有聊不完的話題。

香山高中謝大才校長精心準備了校務簡報，為這一群畢業滿43年的校友簡介校務狀況，並提及早年香山地處偏僻，人口不多，民風也較純樸，升學率不算特別高，不過三年忠班應屆考上第一志願的就超過20多人，創下空前絕後紀錄。

在歡笑與感嘆聲中，任職於律師、工研院副所長、國中校長、大學教授、公部門處長、著名企業總經理、副總等等各行各業的同學們，一起逛校園，雖然老建築物幾乎都拆光了，特別在發現當年的蒸飯室及音樂教室時，大家想起當年時光，記億猶新。

著名防盜警報器生產商巨鈴公司董事長楊志華分享大陸設廠甘苦談，新北市石門國中校長林秀足感謝班導師當年的提點，前亞洲110公尺高欄紀錄保持人吳清錦，則分享訓練及比賽經驗，曾任市府人事處處長的楊麗瑾，也分享人生許多寶貴經驗。

此外，身在日本的著名律師楊隆源，也跨海連線，捎來祝福話語，而新竹在地著名光華冰果店董娘陳春美則提供可口的甜點，讓出席的每一位同學吃在口裡，甜在心裡，當然，班導師蔡美玲也細數了每位同學當年的點滴。

發起人之一的市府人事處副處長蔣祿青及渣打國際商業銀行資深執行副總的吳村銘表示，隨著年歲增長，將來參加的同學一定是一年比一年少，除運用line的連繫功能，對於部分暫時失聯的同學，也會繼續完成尋人「超級任務」，更相約帶著孫子，前往青青草原、17公里「遠足」，並且騎自行車賞無敵海景。