記者李梅金／台中報導

台中市政府地政局9日召開「烏日九德地區區段徵收」意願調查說明會，超過150位土地所有權人踴躍參加。地政局長張治祥指出，本案抵價地發還比例將維持50%，相較市地重劃，區段徵收配回抵價地由地主自行抽籤選配，選擇更為自由，可保障民眾權益，強調將聆聽地主意見，持續與民眾溝通，作為後續區段徵收推動參考。

今日說明會在烏日區僑仁國小舉辦，地政局張治祥局長，以及市議員吳瓊華、何文海、烏日區長林峰輝、九德里長林國佑等人親臨現場，立法委員黃國書、議長林士昌及議員陳世凱等服務處代表也派員參加，表達對地主權益及地方建設的關心。

張治祥局長表示，為保障所有權人權益，今日召開說明會進行意願調查，尚屬區段徵收準備作業階段。本案因都市計畫規定區段徵收開發期限將屆滿，如未於107年5月前執行開發作業，土地使用分區將回復為原91年烏日都市計畫三通發布實施前的原使用類別，回歸為農業區。因此市府積極爭取土地所有權人同意進行區段徵收作業，以促進都市發展。

說明會地主出席踴躍

會中多位土地所有權人提出抵價地比例維持50％、改採市地重劃方式開發、住一恢復為住三等需求，希望市府保障土地所有權人權益。

對此，張治祥局長說明，本案區段徵收抵價地發還比例將維持50%，與第13期市地重劃區領回土地面積比例相同，民眾權益不因辦理區段徵收而損失。若改採市地重劃方式，原土地坐落於公共設施用地時，重劃後分配土地位置將無法自行選擇。相較之下，區段徵收配回抵價地由地主自行抽籤選配，選擇較為自由，更符合民眾需求。

都發局也補充表示，九德區段徵收開發區住一建蔽率60%與容積率165%(可申請容積移轉及容積獎勵)皆較第13期市地重劃區為高，且使用項目容許小型商店、工廠及餐飲店等非住宅使用，限制較為寬鬆，對本區地主較為優惠。

地政局強調，今日現場民眾所提出的意見，市府都將納入參考。後續地主如有相關問題，可電洽地政局區段徵收科（22170636），將有專人為民眾解答疑義。