▲新北市長朱立倫今（9）日出席世界宗教新春祈福會，並與世界各宗教的代表一起祈福。（圖／記者陳志仁攝，2017.4.9）

世界宗教博物館今（9）日舉辦世界宗教新春祈福會暨「悲智境相—洛桑龍達上師青海熱貢唐卡藝術展」的開幕活動，新北市長朱立倫也與世界各宗教代表一起祈福；靈鷲山開山住持心道法師企盼用宗教的正向力量，一起為地球永續祈福！

心道法師認為，愛地球不只是環保，而是要維護多元共生、相依共存的全球體系，尤其宗教界對人類生命傳承有很大的責任與愛心，多一份正面主動積極，降低物質的貪著，就能防止地球陷入重重危機之中；身處全球資訊化的時代，宗派、宗教之間必然要連結，彼此尊重、包容、交流、融合，努力達到愛地球、愛和平的整體共識，地球得以永續，人類也才會永續。

朱立倫指出，宗教博物館就是要讓所有的參觀者了解，不管是佛教、基督教、天主教、道教或者其他宗教，都是透過信仰來傳達我們對周邊人的關心、關懷，發揮世人「善」的力量，愛身邊每一件的人、事、物；此外，在台灣也有許多不同的宗教，而同種宗教間又分成許多的教派，希望民眾能透過宗教博物館了解到不同宗教的文化，並且尊重、包容、彼此幫助，讓世人和平相處。