少子化和經費不足 台南港墘百年太平歌恐停擺台灣好新聞報 (2017-04-09 18:45)
記者黃芳祿／台南報導
台南港墘小部落32戶130多人組成南管天子門生藝陣，參加9日麻豆巷口慶安宮天子門生全台大匯集表演，全村總動員，為的是延續這有150多年歷史南管文陣，凸顯的是港墘人輸人不輸陣傲骨精神。但，掌聲背後藏隱憂，港墘太平歌受沒人又沒錢衝擊，年底前這些問題若是沒解決，演出有可能面臨停擺。
和港墘里民一樣出錢出力的港興宮主委林智慧說，港墘部落從最高齡101歲長者到學會講話的嬰兒，幾乎每人都會唱幾段太平歌，港墘天子門生太平歌2015年台南市政府由市長賴清德親自授證列為藝術保有團體，這是港墘人的驕傲。
9日在麻豆巷口慶安宮集英社發起的全台10團太平清歌大匯演，林智慧還說，港墘部落庄民全員大集合，出錢出力之外，還把遠嫁的女兒、媳婦都叫回來才得以成行，團員們精湛演出贏得如雷掌聲。
掌聲背後隱藏憂慮，受少子化、城鄉差距人口外流等多重影響，林智慧憂心有150年以上歷史港墘南管太平歌陣，付不出老師車馬費和研習費，若沒有公或私人企業經費補助，年底之前就得停擺。
台南市文化局長葉澤山重視此事，將派人從中了解，報請市長賴清德後給予適當關心和協助，港墘部落村民和太平歌團員們非常期待社會大眾經費奧援。
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