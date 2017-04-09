1艘漁船9日上午在台南七股外海失去動力，海洋巡防總局台南海巡隊接獲通報後調派艦艇前往救援，雖然因航道海象漸趨惡劣，仍在下午順利將船拖帶回安平漁港，人船均安。（台南海巡隊提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年4月9日