漁船外海故障 海巡艦艇救援（2）中央社 (2017-04-09 19:50)
1艘漁船9日上午在台南七股外海失去動力，海洋巡防總局台南海巡隊接獲通報後調派艦艇前往救援，雖然因航道海象漸趨惡劣，仍在下午順利將船拖帶回安平漁港，人船均安。張姓船長（右）感謝海巡人員協助。（台南海巡隊提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年4月9日
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