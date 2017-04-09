陸國台辦：李明哲親筆信已轉交家屬中央社 (2017-04-09 19:25)
（中央社記者邱國強北京9日電）中國大陸國台辦發言人安峰山今晚聲稱，大陸海協會7日已透過「有關團體」，轉交李明哲寫給父母及妻子的親筆信；台灣一些組織「蓄意造謠生事」，是「不可能得逞的」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山今晚在回答台灣媒體詢問李明哲案時，作上述表示。
大陸國台辦宣稱，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，正在接受「有關部門的依法調查」。基於人道考量，中國大陸海峽兩岸關係協會已於7日「透過台灣有關團體向李明哲妻子通報相關情況」，並轉交了李明哲寫給父母及妻子的親筆信。
大陸國台辦說，此案發生以來，台灣一些「別有用心的組織和人士蓄意造謠生事，對大陸方面惡意攻擊」，這種「企圖干擾大陸有關部門依法辦案，破壞兩岸關係的伎倆，是不可能得逞的」。1060409
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