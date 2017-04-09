中市刑大揮軍嘉義查緝毒品 起獲罕見掌中型左輪手槍NOWnews今日新聞 (2017-04-09 19:00)
臺中市警局刑大偵八隊去年8月間查獲綽號「Eric」林姓販毒集團，經後續擴大追查，日前另在台中市繼光街逮捕一名楊姓毒嫌，再揮軍南下嘉義，逮捕一名劉姓毒嫌，警方共起出安非他命235.5公克、K他命3.42公克、電子磅秤及吸食器、搖頭丸(毛重2.01公克)、毒咖啡包(毛重48.03公克)、掌中型左輪手槍1支、子彈10發。
台中市刑大偵大隊在後續偵查中鎖定販毒集團黨羽，先在台中市繼光街逮捕楊姓毒嫌，起出第二級毒品安非他命(毛重66.24公克)、K他命（毛重3.42公克）、電子磅秤及吸食器各1組。隊長高庭煌煌與副隊長蔡深潭再率隊南下嘉義縣番路鄉江西村平畑路一處民宅逮捕毒品上游劉嫌，起出第二級毒品安非他命(毛重169.29公克)第二級毒品搖頭丸(毛重2.01公克)、毒咖啡包(毛重48.03公克)、電子磅秤3台等等，並在一只箱子內搜出罕見的掌中型左輪手槍1支、子彈10發。
劉嫌供稱該槍彈係其父親生前遺留在屏東老家，於103年2月無意間清理老舊房舍拾獲便據為己有，顯然劉嫌說詞避重就輕。警方將全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。
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