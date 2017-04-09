▲新北市議員邱烽堯今（9）日前往濟聖中和中醫診所，接受伍瑞福醫師免費的血管放大儀檢。（圖／濟聖中和中醫診所提供，2017.4.9）

血管可說是生之徑，也可能是死之徑，當血管內的血液太濃稠時，就像水溝塞住一樣，導致身體易產生病杜；濟聖中和中醫診所為造顧新北市民的健康，免費提供血管放大的儀檢，讓民眾關心自己的身體健康，歡迎民眾免費前來檢測。

濟聖中和中醫診所醫師伍瑞福表示，人類的身體就像是一座水池，但卻常常疏於清潔的工作，久而久之便成為病杜孳生的溫床，想要杜絕的唯一辦法就是改變環境；如同中醫對癌症的治療，採A（清除）、B（修復）、C（改變）三階段的治療法，就是清除體內毒素，解除所有不利於身體的負擔、修復受損的體質，讓失調的免疫機能恢復生機，及改變身體的環境，阻斷癌細胞賴以生存的環境。

伍瑞福說，中醫治療腫癌的方式，是改變體質讓癌細胞無法的成長，因為再頑強的癌細胞也有生命週期，只要破壞其繁殖和生長的環境，自然結束生命週期而凋零；西醫治療只是去除「果」，並未去除「因」，西醫治療只是把腫瘤的部位做切除，減少癌症對身體的傷害，或使用化療來殺死癌細胞，但卻忽略癌細胞賴以生存的環境依然沒變，因此希望藉由血管放大的儀檢，讓民眾關心自己的健康。