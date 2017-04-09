傳統客家烏金陳年老菜脯 號稱「窮人的人蔘」養生健體NOWnews今日新聞 (2017-04-09 19:19)
客家人唐山過台灣雖然「沒半點錢」，但是有硬頸的打拼精神與珍貴的「烏金」－陳年老菜脯；新竹縣老菜脯文化發展協會創會理事長陳源富表示，陳年老菜脯就是傳統方式醃製庫藏10年以上的蘿蔔乾，越陳越香，越黑越值錢，是健體養生的美味食材。
老菜脯文化發展協會理事陳昌源表示，傳統客家農村製作老菜脯都是自用，很少對外販售，所以外界並不瞭解老菜脯的好處；通常農家人會在第二冬稻子收割完之後，撒下蘿蔔種籽，在成長過程要「凍」過最好，過年前採收，清洗切割後，在臘月陽光下溫柔曝曬3天，再加上粗鹽醃製罐裝庫藏，至少要5年以上，才有資格稱之為老菜脯。
就跟好酒一樣，陳年老菜脯的年份越長遠越值錢，陳源富說，2、30年以上的陳年老菜脯在市面上不多，內行人都高價收購，因此被稱之為「烏金」(黑金)；因為每10斤新鮮蘿蔔才能醃製出1斤老菜脯，再加上需要經過漫漫歲月去等待，因此真正純手工的陳年老菜脯價格並不便宜。
陳源富指出，老菜脯成分含有醣化酶、膽鹼、維生素及磷、鐵、硫等無機鹽類，豐富的纖維質幫助消化、整腸通便，透過傳統食療料理，無論是燉雞、煮牛肉、燉豬心或是泡茶喝，都足以加強自身抵抗力，既享用美食，又可養生健體，因此不藏私，熱情地將個人經驗心得與各界分享。
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