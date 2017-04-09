省道台28線、高雄旗山往田寮路段，昨天(8日)傍晚發生一起死亡車禍，30歲的鄭姓男子駕駛一輛跑車，行經古亭國小附近一處彎道時突然失控，衝到對向車道，撞上迎面而來、騎機車的陳姓男子，導致陳姓騎士彈飛墜落15公尺深的山谷，送醫急救後仍宣告不治。



這起意外發生在昨天(8日)傍晚五點多，41歲的機車騎士被撞飛摔落15公尺深的山谷，消防人員接獲報案趕到現場，在草叢內找到陳姓騎士，陳姓男子全身多處骨折重傷，救護人員立即對他實施CPR以及AED電擊急救，並趕緊將他送醫，但是，男子急救後仍宣告不治，有關車禍的確實原因，正由警方調查當中。（照片：湖內分局提供）



