跑車失控撞飛對向機車 騎士墜15公尺山谷喪命中廣新聞網 (2017-04-09 19:10)
省道台28線、高雄旗山往田寮路段，昨天(8日)傍晚發生一起死亡車禍，30歲的鄭姓男子駕駛一輛跑車，行經古亭國小附近一處彎道時突然失控，衝到對向車道，撞上迎面而來、騎機車的陳姓男子，導致陳姓騎士彈飛墜落15公尺深的山谷，送醫急救後仍宣告不治。
這起意外發生在昨天(8日)傍晚五點多，41歲的機車騎士被撞飛摔落15公尺深的山谷，消防人員接獲報案趕到現場，在草叢內找到陳姓騎士，陳姓男子全身多處骨折重傷，救護人員立即對他實施CPR以及AED電擊急救，並趕緊將他送醫，但是，男子急救後仍宣告不治，有關車禍的確實原因，正由警方調查當中。（照片：湖內分局提供）
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
台中教育大學傳女子墜樓不幸死亡【中廣新聞網】
柯文哲台北演說再批香港沒靈魂 港人怒【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》