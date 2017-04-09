漁船外海故障 海巡艦艇成功救援中央社 (2017-04-09 19:01)
（中央社記者楊思瑞台南9日電）一艘漁船今天上午在台南七股外海失去動力，海洋巡防總局台南海巡隊接獲通報後調派艦艇前往救援，雖然因航道海象漸趨惡劣，仍在下午順利將船拖帶回安平漁港，人船均安。
台南海巡隊指出，上午11時許接獲通報指稱，由張姓船長駕駛的漁船在七股外海因輪軸斷裂失去動力請求救援。巡防艇於12時48分抵達現場後，發現漁船位於船舶往來的航道，且海象漸趨惡劣，隨後決定實施拖帶。
台南海巡隊指出，在確保人船安全的情況下，下午3時55分將漁船成功拖帶回安平漁港泊靠，人船均安；張姓船長也很感謝海巡人員的及時救援。
台南海巡隊指出，近日西南湧浪增強，呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全。若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線。1060409
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